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إسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات مطلع يناير المقبل

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© REUTERS / KARIM SAHIB

ونقل الموقع الإلكتروني "الخليج تايمز" عن المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية، أن بلاده تأمل أن يتم افتتاح السفارة بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر الجاري، أو في أول أسبوع من شهر يناير المقبل.

وأكد المتحدث أن إسرائيل سوف يكون لها سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في إمارة دبي، وأن تلك السفارة والقنصلية ستكونان كبيرتان، نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والإمارات.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن وفدا حكوميا من بلاده وصل الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه، مشيرا إلى أن الوفد زار العاصمة البحرينية، المنامة، أيضا للبحث عن مقر للسفارة الإسرائيلية فيها.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية قبل عدة أيام أن مقري السفارتين الإسرائيليتين في الإمارات والبحرين سيكونا من أكبر السفارات لبلادها حول العالم.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

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