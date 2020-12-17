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"توجيهات من الملك ومتابعة من ولي العهد"... وزير الصحة يطمئن السعوديين

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وبدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح كورونا مجاناً في ، فيما أظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح .

وأكد وزير الصحة، أنه "سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة"، مضيفا أن "اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا". وقال: "حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع".

وسجلت السعودية، 360335 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 351192 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6080 حالة وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.

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