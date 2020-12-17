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وزير المالية اللبناني: اتفقت مع قائد الجيش للكشف عن البضائع المخزونة في المرفأ

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وبحسب موقع "إل بي سي جروب تي في" أعطى غازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، توجيهات للبدء في الكشف على حوالي 700 "مستوعب" متروكة في المرفأ منذ عام 2005.

© AP Photo / Hussein Malla

اتفاق وزني مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون جاء أمس الأربعاء، حيث تم التنسيق بين الجيش والجمارك للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.

وكان اجتماع قد عقد، اليوم الخميس، بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري، ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي، لبحث موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.

يذكر أن مرفأ بيروت قد شهد في الـ 4 من أغسطس/ آب الماضي انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

وقد استقالت حكومة حسان دياب على خلفية الانفجار، لكنّ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كلفها بـ "تصريف الأعمال" حتى تشكيل حكومة جديدة.

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