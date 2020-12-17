تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
مساء dmc - منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي كورونا في أوروبا بداية 2021
DMC
DMC
الخميس 17 ديسمبر 2020 10:01 صباحاً
60
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
الأخبار - تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير القادم بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 02:09 مساءً
الأخبار - قرارات جديدة لوزارة التعليم بشأن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 02:09 مساءً
الأخبار - الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و29 حالة وفاة
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 02:09 مساءً
الأخبار - وزيرة الصحة تتابع خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 02:09 مساءً
السابق
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16-12-2020
التالى
مساء dmc - بيان صحفي مشترك من النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن تطورات قضية "جوليو ريجيني"
Tweets by @3yonNews