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وزير فرنسي: انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بدون موسيقى

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وزير فرنسي: انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بدون موسيقى وزير فرنسي: انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بدون موسيقى

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك، لكن من دون موسيقى.

وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الأحد: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلا على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.

وستكون تلك هي زيارة ماكرون الثالثة منذ وقوع انفجار هائل في ميناء بيروت دمر مساحات شاسعة من المدينة، وأودى بحياة 200 شخص في أغسطس.

وبدأ صبر ماكرون ينفد مع الساسة اللبنانيين، إذ لا تزال مشاحناتهم على النفوذ عائقا في طريق إصلاحات شاملة يقول المانحون إنها لازمة قبل إرسال مساعدات مالية مقررة تشتد حاجة البلاد إليها.

ويعتقد أن أوركسترا تيتانيك استمرت في العزف، لأطول فترة ممكنة حتى غرقت السفينة في المحيط الأطلسي في عام 1912، في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء وسط الهلاك الوشيك الذي أودى بحياة كل الموسيقيين في نهاية الأمر.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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