بالصور.. افتتاح بنك الدم التخزيني بوحدة كلى "سنهور" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بنك الدم التخزيني، الملحق بوحدة كلى قرية سنهور المدينة التابعة لمدينة دسوق.

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، فإن وحدة الكلى بقرية سنهور المدينة تتكون من 15 ماكينة، 11 منهم تخدم مرضى الغسيل الكلوي السلبي لفيرس c وعددهم 31 حالة.

وأوضح البيان أن الماكينات الأربعة الأخرى تخدم المرضى الإيجابي لفيرس c وعددهم 10 حالات، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية لأهالي قرية سنهور المدينة، وتخفيف العبء عن مرضى الغسيل الكلوي من مشقة السفر.