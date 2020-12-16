إصابة خمسة أشخاص بالاختناق نتيجة استنشاق غاز طبيعي في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 5 أشخاص، بالاختناق إثر تسممهم بغاز طبيعي، في مركز قلين بكفر الشيخ.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن 5 أشخاص يقيمون بمركز قلين، وصلوا استقبال مستشفى قلين المركزي، في حالة إعياء شديد، ادعاء تعرضهم للاختناق.

وقال المصدر إنه جرى اتخاذ اللازم طبيًا معهم، بمعرفة أطباء مستشفى قلين المركزي، وأن سبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسممهم بغاز طبيعي، والحالات جميعها مستقرة، بعد استجابتهم للعلاج.

وأضاف أن المصابين هم "جمال.م.ع"، 58 عامًا، و"تغريد.ح.ك"، 42 عامًا، و"وسام.ج.ع"، 18 عامًا، و"نورهان.ج.ع"، 23 عامًا، و"رنا.م.ع"، 18 عامًا.