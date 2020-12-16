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تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020

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تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020 تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020
ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%

تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020

رصد تقرير عن الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م في بعض مناطق المملكة العربية ، نشرته دار القياس للتقييم، حالة من التفاؤل والمؤشرات الإيجابية على المدى القصير نتيجة لعدد من العوامل والمبادرات الحكومية التي تعالج التحديات الرئيسة التي تخدم القطاع العقاري في المملكة وتساهم في تطوره.

وقارن التقرير بين الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م مع نفس الفترة في العام الماضي من ناحية عدد الصفقات وقيمتها لكل من مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العقود بنسبة 71% في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%، حيث إن إجمالي عدد العقود وحجم التمويل يتجاوز إجمالي ما قُدِم خلال العامين 2018 و2019 مجتمعين، وهي دلالات تعطي صورة حقيقية عن الحراك الإيجابي وانعكاساته في السوق العقاري في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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