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تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث الثقافي باليونسكو

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مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث الثقافي باليونسكو تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث الثقافي باليونسكو

مصراوي Masrawy

10:21 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

نجحت في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة.

يأتي ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية التي انعقدت بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بحضور جميع الدول الأعضاء ومنهم 24 دولة لها حق التصويت حيث قاد دعم إدراج الملف المصري الدول العربية الأعضاء وهم المملكة العربية والكويت والمملكة المغربية.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو يعد إنجازا جديدا لمصر في مجال صون الهوية المصرية مما يساعد على الحوار بين الثقافات ومن شأنه رفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التي تتوارثها الأجيال.

وأكدت عبدالدايم على القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي يمثلها ملف النسيج اليدوي باعتباره جزءا من التراث الجامع المساهم في الحفاظ على الطابع المميز للشخصية المصرية ومحفزاً للاستمرارية في استلهام جذور الموروث الحضاري للمجتمع.

وأشارت إلى جهود وزارة الخارجية في مساندة ودعم إدارة هذا الملف، ووجهت الشكر للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية برئاسة الدكتور أحمد مرسي على إعداد الملف للتسجيل على قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي العالمي (2003) ولممثلي مصر في الاجتماع الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي والمستشار وائل عبدالوهاب ممثل وفد مصر باليونيسكو.

كما وجهت التحية والتهنئة لأهالي الصعيد الذين أبدعوا في الحفاظ على مفردات إرثهم الثقافي متمثلا في هذه العنصر الهام.​

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