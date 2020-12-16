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محافظ بني سويف: الطفلة شروق لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية

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محافظ بني سويف: الطفلة شروق لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية محافظ بني سويف: الطفلة شروق لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية

مصراوي Masrawy

10:22 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

أصدرت محافظة بني سويف بيانًا فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بخصوص علاج الطفلة "شروق"، أكدت خلاله أنه فور صدور توجيهات الرئيس، تواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، مع رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، لنقل الطفلة إلى المستشفى الجامعي لتوافر استشاري القلب بالمستشفى، وبالفعل جرى نقلها، برفقة فريق مختص من المحافظة على رأسه وكيل وزارة الصحة ومديرة نجدة الطفل.

وجرى توقيع الكشف الطبي عليها من لجنة استشارية من الأساتذة المتخصصين في قلب الأطفال من قسم القلب والأوعية الدموية، وقسم جراحة القلب والصدر، لفحص الحالة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات طبية وفحوصات شاملة.

وتبين أن الطفلة لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية أو تركيب أجهزة، إذ أنها تعاني من ثقبين بين البطينين أحدهما أٌغلق بشكل تلقائي والثاني صغير لم يؤثر على الحالة العامة للقلب، وأنه غير مؤثر على حالتها الصحية، فكان القرار هو المتابعة نظرًا للاحتمالية بنسبة كبيرة أن يغلق الثقب بمرور الوقت مثل الثقب الأول.

وقد حرص محافظ بني سويف، على زيارة الطفلة بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم لها، وقام المحافظ بتسليم هدية للطفلة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعمًا وتشجيعًا لها، ناقلًا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنانه على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ أنه يتابع حالة الطفلة يوميًا من خلال عميد كلية الطب، ومدير المستشفى، ووكيل وزارة الصحة، الذي قد كلفه المحافظ بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف بالمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم.

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