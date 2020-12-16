أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المسبار الصيني "تشانج إي 5" يعود إلى الأرض حاملاً عينات من القمر

Print
المسبار الصيني "تشانج إي 5" يعود إلى الأرض حاملاً عينات من القمر المسبار الصيني "تشانج إي 5" يعود إلى الأرض حاملاً عينات من القمر

مصراوي Masrawy

10:13 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ)

أفاد التلفزيون الحكومي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) أن مسبار الفضاء الصيني الذي يحمل كيلوجرامين من عينات تربة سطح القمر، هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين.

وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يومًا، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر ، وجمع عينات من التربة والصخور، والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر، وأخيرًا القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام أبولو الأمريكية 380 كيلوجرامًا من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.

و"تشانج إي 5" جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشترى بحلول عام 2029.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية