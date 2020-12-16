السيطرة على حريق محدود داخل مزرعة جامعة أسيوط (صور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، على حريقٍ اندلع في بعض الأشجار والمخلفات الزراعية داخل مزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط، على طريق "أسيوط- القاهرة".

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد بشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق داخل مزرعة جامعة أسيوط.

انتقل ضباط قسم أول أسيوط وقوات من إدارة الحماية المدنية، وجرى فرض طوق أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وقال محمد بشير، إن الحريق اندلع ببعض الأشجار والحشائش الزراعية داخل مزرعة جامعة أسيوط، على الطريق الدائري، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وإخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.