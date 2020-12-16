أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة بمكة

Print
في جولات ميدانية على الباعة الجائلين بالحدائق العامة

إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة بمكة

نفَّذت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين في حديقة الحسينية وحديقة الأراك بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال مشرف الفترة المسائية بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم محمد بن سعد الغالبي إنه تم تنفيذ جولات رقابية عدة على الباعة الجائلين في الحدائق العامة، وإزالة عدد من البسطات العشوائية المخالفة، ومصادرة جميع المأكولات غير الصحية. مشيرًا إلى وضع حاجز مخصص للمركبات خارج حديقة الحسينية، ومعالجة التشوه البصري والظواهر السلبية. مؤكدًا إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة.

وأكد أن الجولات الرقابة تنفَّذ على مدار الساعة بحديقة الحسينية والأراك، وذلك بالكشف اليومي على عربات "الفود ترك" المتنقلة، وإلزامها بتطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووضعها في مكانها المخصص لها، وإزالة الظواهر السلبية، ومكافحة الباعة المتجولين، ومنع البسطات العشوائية المخالفة للنظام، إضافة إلى الإشراف على وضع الملاهي وألعاب الأطفال في وسط الحديقة، وتوفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، "وبركس" مكيف ونظيف، تم تهيئته للأطفال المفقودين بالحديقة.

وأوضح "الغالبي" أن المراقبين يبذلون جهودًا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية، إضافة إلى متابعة الاشتراطات الصحية بعربات الأطعمة الغذائية "الفود ترك"، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بإبلاغ الجهات المختصة عند وجود أي مخالفة.

إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

شبكة عيون الإخبارية