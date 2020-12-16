إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة بمكة

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في جولات ميدانية على الباعة الجائلين بالحدائق العامة

نفَّذت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين في حديقة الحسينية وحديقة الأراك بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال مشرف الفترة المسائية بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم محمد بن سعد الغالبي إنه تم تنفيذ جولات رقابية عدة على الباعة الجائلين في الحدائق العامة، وإزالة عدد من البسطات العشوائية المخالفة، ومصادرة جميع المأكولات غير الصحية. مشيرًا إلى وضع حاجز مخصص للمركبات خارج حديقة الحسينية، ومعالجة التشوه البصري والظواهر السلبية. مؤكدًا إغلاق عدد من العربات المتنقلة للوجبات السريعة المخالفة.

وأكد أن الجولات الرقابة تنفَّذ على مدار الساعة بحديقة الحسينية والأراك، وذلك بالكشف اليومي على عربات "الفود ترك" المتنقلة، وإلزامها بتطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووضعها في مكانها المخصص لها، وإزالة الظواهر السلبية، ومكافحة الباعة المتجولين، ومنع البسطات العشوائية المخالفة للنظام، إضافة إلى الإشراف على وضع الملاهي وألعاب الأطفال في وسط الحديقة، وتوفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، "وبركس" مكيف ونظيف، تم تهيئته للأطفال المفقودين بالحديقة.

وأوضح "الغالبي" أن المراقبين يبذلون جهودًا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية، إضافة إلى متابعة الاشتراطات الصحية بعربات الأطعمة الغذائية "الفود ترك"، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بإبلاغ الجهات المختصة عند وجود أي مخالفة.