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وزيرة العدل النمساوية تطالب باستقبال اللاجئين من المخيمات اليونانية

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وزيرة العدل النمساوية تطالب باستقبال اللاجئين من المخيمات اليونانية وزيرة العدل النمساوية تطالب باستقبال اللاجئين من المخيمات اليونانية

مصراوي Masrawy

09:04 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

النمسا - (أ ش أ)

طالبت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، بمساعدة اللاجئين فى المخيمات اليونانية باعتبارها حالات طوارىء إنسانية، لافتة إلى ضرورة استقدام الأسر التى تعول أطفال بصفة خاصة حيث تتفاقم معاناة تلك الأسر بسبب سوء الأوضاع المعيشية في مخيمات اللاجئين.

وأشارت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن حزب الخضر الذي تنتمي إليه يدعم استقبال اللاجئين على الرغم من تحفظ الشريك الاخر فى الائتلاف الحكومي وهو حزب الشعب.

ومن جانبه، قال كارل نيهمر وزير الداخلية من حزب الشعب، فى تصريحات له اليوم، إن تقوم بالفعل بمساعدة اللاجئين فى أماكنهم مع استبعاد فكرة قبولهم فى النمسا بسبب تضخم طلبات اللجوء الى البلاد.

ومن جانبهم لفت مراقبون سياسيون فى النمسا إلى تصاعد الخلاف مجددا بين حزبي الائتلاف الحكومي "الشعب والخضر" لافتين إلى أنه في ظل الظروف المأساوية السائدة في مخيمات اللاجئين اليونانية ارتفعت أصوات حزب الخضر لتدعو إلى استقبال اللاجئين إلى النمسا حيث قال قيادات فى الحزب "لا يمكننا أن نكون صامتين بشأن هذه القضية".

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