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عامل بالرعاية الصحية في ألاسكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لحساسية من لقاح فايزر

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عامل بالرعاية الصحية في ألاسكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لحساسية من لقاح فايزر عامل بالرعاية الصحية في ألاسكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لحساسية من لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

08:44 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

أصيب أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، برد فعل تحسسي خطير وتم نقله إلى المستشفى بعد حصوله على لقاح الجديد الذي طورته شركتا فايزر وبيوانتك، وهو في حالة مستقرة حاليًا.

وذكر شخصان مطلعان على الوضع لصحيفة "واشنطن بوست" أن سلطات ألاسكا وشركة فايرز لم ينشرا تفاصيلاً حول الواقعة بعد، التي يقال إنه وقعت لحالتين مشابهتين في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، ويسببها أحد مكونات اللقاح.

وكانت السلطات البريطانية، نصحت الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة بسبب تفاعل الأدوية بالتشاور مع الطبيب قبل تلقي اللقاح.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا إرشادات حول التفاعلات التأقية المحتملة. تنص إرشادات مركز السيطرة على الأمراض على أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل الشديدة هذه "قد يستمرون في تلقي التطعيم ، ولكن يجب نصحهم بشأن المخاطر غير المعروفة لتطوير رد فعل تحسسي شديد وموازنة هذه المخاطر مقابل فوائد التطعيم".

ولا يعرف العلماء بعد ما هو مكون اللقاح الجديد المسبب للحساسية الشديدة.

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