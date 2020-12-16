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قبول 50 طعنًا وتنازل 67 مرشحًا بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان

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قبول 50 طعنًا وتنازل 67 مرشحًا بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان قبول 50 طعنًا وتنازل 67 مرشحًا بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، عن تلقي اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، 56 طعنًا، جرى قبول 50 طعنًا منهم ورفض 6 طعون، وتنازل 67 من المرشحين الذين تقدموا عند فتح باب الترشح والذين بلغ عددهم 927 مرشحًا ومرشحة، من 19 كلية ومعهد، ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات 810 طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وأضاف أنه يجرى متابعة سير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والعمل على تعزيز المشاركة في هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.

وأشار "غلاب" إلى أنه جرى الإعلان عن الكشوف النهائية التي ستخوض الانتخابات خلال المرحلة الأولى للانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل على مستوي فرق النقل بمختلف كليات الجامعة.

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