أخبار عاجلة

بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين -
سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا -
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" -
محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" -
تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط -
ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط -
منع سرادقات العزاء في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا -
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

Print
اطلعوا خلال زيارتهم على المبادرات وتجارب زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأكاديميين ضم كلا من : الدكتور سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى سابقًا، والدكتور حمود بن مبارك من جامعة الملك خالد، والدكتور محمد الغبيري من جامعة الملك خالد، والدكتور شايع القحطاني من جامعة طيبة.

وتفصيلاً، اطلع وفد الأكاديميين على المبادرات التي تقدمها الهيئة وتخدم المزارعين كمبادرة إيصال الشتلات الزراعية، كما شاهد "الوفد" من داخل محطة التجارب بالهيئة، الجهود المبذولة في زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية والتجارب الزراعية المختلفة.

وثمّن الوفد الجهود التي تبذلها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والاستفادة من بيئة المنطقة في زراعة النباتات ذات المردود الاقتصادي، وتقديم خدماتها للمزارعين من داخل وخارج المنطقة.

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ"

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ"

شبكة عيون الإخبارية