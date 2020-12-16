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بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.. سقوط عصابة "الميكروباص" في الشروق

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بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.. سقوط عصابة "الميكروباص" في الشروق بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.. سقوط عصابة "الميكروباص" في الشروق

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في مدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم الشروق قيام 3 مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي تخصص بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة باستخدام سيارة ميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 2 منهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهما 5 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، 2 سلاح أبيض "مطواة"، هاتفان محمول.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار ضبط المتهم الهارب.

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