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افضل منصات تداول فوركس 2020/2021

يمكنك المراهنة على عملات العالم من خلال حسابات الوساطة في الفوركس (العملات الأجنبية) ، أو شراء أو بيع أزواج العملات التي تتفاعل مع التطورات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. يعمل سوق الفوركس على مدار الساعة 24/6 ، ويفتح بعد ظهر يوم الأحد في الولايات المتحدة ويغلق بعد أن أكمل تجار الأسهم أعمالهم بعد ظهر يوم الجمعة. حجم تداول العملات هائل ، حيث يقدر حجم التعاملات بما يقدر بـ 4 تريليونات دولار في اليوم ، وهو أكبر من أسواق الأسهم أو السندات في العالم.

يتم تداول الفوركس عبر الإنترنت من خلال منصة تداول إلكترونية. بطبيعة الحال ، يشعر العديد من المتداولين بالفضول لمعرفة أفضل منصة تداول فوركس. في الواقع ، "أي منصة تداول فوركس هي الأفضل؟" هو أحد الأسئلة الرئيسية التي يطرحها المتداول عند بدء رحلة التداول الخاصة به. هذا صحيح بشكل خاص في الأوقات الحالية ، حيث يوجد الكثير من المنافسة من حيث البرامج.

ومن افضل منصات تداول الفوركس:

MetaTrader 4

MetaTrader 4 عبارة عن منصة تم تصميمها خصيصًا لتداول العملات الأجنبية. نظرًا لأن تجارة التجزئة في فوركس هي صناعة جديدة نسبيًا ، لم يكن لديها برنامج موثوق به متاح من طرف ثالث حتى ظهور MetaTrader 4. هذه منصة تداول موثوقة توفر للمتداولين الكثير من الميزات المفيدة. وتشمل هذه:

تداول بنقرة واحدة

الكثير من المستشارين الخبراء المتاحين

أكثر من 50 مؤشرًا

الطلبات المعلقة

أوامر الحد

متعدد الرسوم البيانية

تسعة أطر زمنية مختلفة

في حين أن MetaTrader 4 هي منصة قوية في حد ذاتها ، فإن Admiral Markets تقدم مكوّنًا إضافيًا لها يعرف باسم MetaTrader 4 Supreme Edition. إنه مكون إضافي يحتوي على أكثر من 50 أداة إضافية للمتداولين. بمجرد تنزيل منصة التداول MT4 Forex ، ستحتاج إلى تنزيل MetaTrader 4 Supreme Edition من Admiral Markets وتثبيت هذه الحزمة على تثبيت MetaTrader 4 الأصلي.

cTrader

في السنوات الأخيرة ، طورت Spotware "cTrader" كمنصة تداول منافسة لمتداولي الفوركس. بينما تقدم المنصة ميزات رسوم بيانية وتداول متقدمة ، على غرار منصة MetaTrader ، هناك بعض الاختلافات:

لا تسمح cTrader بتخصيص المؤشرات ولها قيود على استخدام برامج الطرف الثالث في حين أن MetaTrader قابلة للتخصيص بالكامل.

تأتي MetaTrader مليئة بالميزات الإضافية مثل التقويم الاقتصادي وأخبار السوق في الوقت الفعلي ووظيفة "تداول الإشارات" بينما لا تحتوي cTrader على أي من هذه الميزات.

نظرًا لأن هذا النظام الأساسي متاح في متصفح الويب ، لم يكن هناك تركيز قوي على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة حتى الآونة الأخيرة. في الوقت الحالي ، يتوفر cTrader لأجهزة Android و iOS فقط. في حين أن هذا ربما يغطي غالبية المتداولين ، إلا أنه يعيق أولئك الذين يستخدمون هاتف Windows. تعد MetaTrader 4 و 5 بالتأكيد أفضل منصات التداول لتداول الفوركس عبر الهاتف المحمول.

NinjaTrader

منصة التداول NinjaTrader موجودة منذ عام 2004 وهي مصممة لتجار الفوركس النشطين والعقود الآجلة والأسهم. بينما تقدم المنصة رسومًا بيانية متقدمة وتطويرًا آليًا للاستراتيجية ومحاكاة التجارة ، يجب على أولئك الذين يرغبون في تنفيذ الصفقات من منصتهم شراء ترخيص مدى الحياة أو استئجار المنصة على أساس ربع سنوي أو سنوي.

أحد الأسباب الرئيسية لشعبية منصات MetaTrader وشائع استخدامها هو حقيقة أنها مجانية للمتداول عبر وسيطه. وفي بعض الحالات كما هو الحال مع Admiral Markets ، فإن أدوات التداول المتقدمة مثل المكون الإضافي Supreme Edition تأتي أيضًا بدون تكلفة إضافية.

علاوة على ذلك ، تعمل NinjaTrader بشكل أساسي كمنصة تداول وليست مزودًا لبيانات السوق. هذا يعني أنه من أجل تلقي بيانات السوق في نهاية اليوم أو في الوقت الفعلي ، يحتاج المستخدمون إلى توصيل نظامهم الأساسي بأحد مزودي بيانات السوق الذين تعمل NinjaTrader معهم ، مثل Google Finance أو Kinetick.

eSignal

منصة التداول eSignal موجهة نحو المتداولين المتقدمين الذين يتمتعون بميزات قابلة للتخصيص بالكامل. بينما توفر المنصة جميع الميزات القياسية المتوقعة من منصة تداول حديثة ، يمكن للمستخدمين إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بهم أو أدوات فحص السوق من خلال لغة الترميز.

تقدم المنصة أدوات رسم متقدمة مثل مربعات الوقت والأسعار ومربعات جان ، بالإضافة إلى القدرة على عرض ما يصل إلى 500 رمز في وقت واحد. ومع ذلك ، للوصول إلى تدفق البيانات وفي الوقت الفعلي ، يحتاج المتداولون إلى ربط نظامهم الأساسي بأحد الوسطاء المدعومين من eSignal. هذا يعني أنه سيتعين على المستخدمين استئجار النظام الأساسي من eSignal مقابل رسوم شهرية أو سنوية.

كما ترى ، هناك الكثير الذي يجب مراعاته عند اختيار أفضل منصة تداول فوركس للمحترفين والمبتدئين - لكن MetaTrader 4 و MetaTrader 5 تميل إلى تلقي التقييمات الأكثر إيجابية وغالبًا ما تتصدر قائمة أفضل البرامج. لقد تم اختبارها بمرور الوقت وثبت أنها تعمل مرارًا وتكرارًا. ستسعد بمعرفة أنه يمكنك تنزيل MetaTrader 5 مجانًا ، على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي ، من خلال النقر فوق اللافتة أدناه! مع Admiral Markets ، يمكنك أيضًا التدرب على أفضل منصة تداول فوركس في بيئة خالية من المخاطر باستخدام حساب تجريبي مجاني.