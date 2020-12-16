وورلد ريميت تطلق خدمة استلام التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي في نيجيريا مع قرب حلول عيد الميلاد

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أطلقت اليوم "وورلد ريميت"، وهي الشركة الرائدة للمدفوعات الرقميّة العابرة للحدود، خدمة جديدة تسمح للعملاء في نيجيريا باستلام التحويلات الدولية إلى حساباتهم المصرفية بالدولار الأمريكي مع قرب حلول احتفالات عيد الميلاد. تشكّل هذه الخدمة الجديدة دليلاً إضافياً على التزام "وورلد ريميت" المتواصل بتزويد العملاء بطرق سهلة ومريحة لتحويل الأموال واستلامها، استناداً إلى التوجيهات الجديدة التي يفرضها البنك المركزي النيجيري بشأن التحويلات المالية.

وأظهر تقرير أبحاث المستهلك، أن 30 في المائة من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع "وورلد ريميت"1 ذكروا أنهم لن يسافروا لزيارة العائلة والأصدقاء هذا العام خوفاً من الوباء. بالتالي، تساهم القدرة على تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المقومة بالدولار الأمريكي في نيجيريا بتوفير المرونة وخيارات دفع أكبر للأفراد الذين يرسلون التحويلات المالية لدعم عائلاتهم في الوطن خلال موسم الأعياد، عوضاً عن زيارتهم شخصياً.

وكان البنك المركزي النيجيري ("سي بي إن") قد أشار حديثاً أن التحويلات السنوية الواردة إلى نيجيريا تقدّر بنحو 24 مليار دولار أمريكي2. يمكن استخدام هذه الأموال لتمويل مجموعة من الأنشطة الهامة لصالح عملائنا، من قبيل التعليم وتسديد التكاليف الطبية ونفقات المعيشة اليومية فضلاً عن الاستثمار في فرص جديدة. بالتالي، وفي سياق استجابتها للتغيرات في سياسة تحويل الأموال الصادرة عن البنك المركزي النيجيري، كانت "وورلد ريميت" أول شركة من نوعها تجعل من الممكن إرسال الأموال من دول عدة، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واستلام الأموال النقديّة بالدولار الأمريكي في نيجيريا، وهي تعمل حالياً على تسهيل التحويلات المصرفية من أجل تأمين راحة أكبر للمرسلين والمتلقين على حدّ سواء.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة التحويلات المالية الدولية إلى الحسابات المصرفية المقوّمة بالدولار الأمريكي متاحة حالياً من خلال اثنين من المصارف الشريكة لـ"وورلد ريميت" وهما "فيديليتي بنك" و"جي تي بنك". وتسعى "وورلد ريميت" إلى إضافة شركاء آخرين قريباً.

وفي معرض حديثه عن هذه الخدمة الجديدة، قال جبينجا أوكيجيمي، المدير الإقليمي في نيجيريا وغانا لدى "وورلد ريميت"، في هذا السياق: "يمثّل الحرص على أن يتمكن عملاؤنا من تحويل الأموال إلى أصدقائهم وعائلاتهم في الوطن بأمان وبأسرع وقت ممكن السبب الرئيس لوجودنا. نحن نعمل باستمرار لإيجاد السبل المناسبة لتحسين خدماتنا. بالتالي، نأمل أن نمنح عملاءنا، من خلال توفير إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المقوّمة بالدولار الأمريكي في نيجيريا، المزيد من المرونة والخيارات لاستلام هذه الأموال التي نعرف أنها نشكّل تطوراً مرحباً به خلال موسم الأعياد هذا."

كما أطلقت "وورلد ريميت" أخيراً تطبيقاً مخصّصاً لتعقب التحويلات يسمح لمتلقي التحويلات المالية بتتبع أموالهم. يمكن تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر "جوجل بلاي" في عدد من البلدان، بما في ذلك نيجيريا. وتواصل الشركة الرائدة للمدفوعات الرقميّة العابرة للحدود خلق الفرص التي تسمح للعملاء بدعم عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم.