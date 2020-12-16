فلتسمع لتصدق مكبرات الصوت أمبيو من سنهايزر متاحة الآن

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صوت باس عميق 5.1.i4 يتعين سماعة ليُصدق: مكبرات الصوت أمبيو من سنهايزر متاحة الآن. أنشئت بواسطة أخصائي الصوت لتكون واحدة من أفضل مكبرات الصوت في العالم، فهي تضعك داخل تجربة الصوت بواقعية لا تصدق وتقدم صوتًا ثلاثي الأبعاد يطمس الخط الفاصل بين التشغيل والواقع من جهاز أنيق متعدد الإمكانات.

خض تجربة صوت "كما لو كنت هناك"

يضم 13 مشغلًا وأحدث تقنيات المحاكاة الافتراضية التي تم تطويرها بالاشتراك مع فراونهوفر آي آي إس، حيث يولد مكبر الصوت أمبيو شعورًا "كما لو كنت هناك" بتثبيت مكبر صوت 5.1.4 وصوت باس قوي دون الحاجة إلى مضخم صوت.

في وسط الأحداث

تعمل معايرة الغرفة التلقائية على تخصيص الصوت بدقة لغرفتك وموضع الجلوس المفضل. ويضمن ذلك إحساسًا مثاليًا بالواقع والانغماس، سواء كنت تشاهد فيلمًا أو تستمع إلى الموسيقى أو تستمتع بلعبة فريق كرة القدم المفضل لديك.

الصوت الذي يناسب المحتوى الخاص بك

بالإضافة إلى دعم دولبي اتموس و MPEG-H و DTS: X، فإن مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Upmix تعمل على إعادة إنشاء محتوى ستيريو ومحتوى 5.1 كتجربة صوت مثيرة ثلاثية الأبعاد. حيث تخصص الإعدادات الخمس المسبقة الترددات وخصائص الصوت ثلاثي الأبعاد بشكل مثالي وفقًا للمحتوى الخاص بك.

تجربة ذكية ومتصلة

يتميز مكبر الصوت امبيو بالاتصال المتطور عبر جوجل كروم كاست والبلوتوث و اتش دي إم آي / سي إي سي، بينما يسمح تطبيق سنهايزر للتحكم الذكي لنظامي آي أوه إس والأندرويد بالتحكم والتخصيص السلس عبر جهازك الذكي.

تصميم يكمل منزلك

تم تصميم مكبر الصوت أمبيو من أفضل المواد في فئته، ويتميز بسطح من الألمنيوم المطلي والمصقول، حيث يبدو شكله ممتازًا مثل صوته.