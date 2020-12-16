"دل مونتي" للمنتجات الطازجة في الكويت تعلن اضافة مجموعة جديدة من المنتجات الصحية و المغذية الى قائمتها

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في شهر نوفيمبر من العام الحالي اسعدت شركة دل مونتي الكويت المستهلكين بإعلانها اضافات جديدة الى قائمة منتجاتها الطازجة. و تتضمن المنتجات الجديدة العصائر الطازجة ( عصير الليمون و المانجو و البرتقال و الأناناس و الرمان و الفراولة ) بالاضافة للفواكة المقطعة ( حبات الرمان و مكعبات الاناناس الذهبية من مزارع دل مونتي و الفواكة المشكلة ) و الخضراوات الطازجة المعقمة و الجاهزة للاستخدام ( مقشرة و مقطعة و مبشورة و مقطعة شرائح ) خالية تماما من المواد الحافظة و مصنوعة في دولة الكويت بمعايير عالية الجودة.

و في اطار الوفاء بوعدنا بتوفير منتجات طازجة و عالية الجودة فان عصائرنا المحضرة بأجود المكونات تعصر طازجة 100% و تعبأ و تختم في عبوات مخصصة لتوفر لكم المذاق الأفضل و التجربة الصحية مع كل رشفه. و يتم تحضير مشروباتنا بشكل يومي دون اضافات او مواد حافظة او ملونات صناعية او نكهات في مصنعنا المتطور في الكويت. و بالاضافة الى ذلك تلبي مجموعة منتجاتنا من الفواكة و الخضراوات الطازجة متطلبات المستهلكين المهتمين بالصحة و التغذية السليمة و توفر مستوى الراحة المتناسب مع اسلوب حياتهم اليومية.

و في هذا السياق قال أكرم كمال , المدير العام لشركة دل مونتي للمنتجات الطازجة في الكويت : " يأتي اطلاق مجموعة منتجاتنا الجديدة الطازجة في وقت مناسب , حيث يسعى الأشخاص الى اعتماد اسلوب حياة صحي أكثر و استهلاك المنتجات التي تمثل مصدراً جيدا لفيتامين سي مثل البرتقال و الأناناس و الفراولة و الموز و غيرها. و يعد هذا الإطلاق دليلاً على ثقة المستهلكين المتزايدة بعلامتنا التجارية , و هي شهادة نفتخر بها".

و أضاف المدير العام لشركة دل مونتي للمنتجات الطازجة في الكويت قائلا: "نقدم خدمة متكاملة للمنتجات الطازجة, من خلال توفير منتجات طازجة بالكامل و خيارات طازجة جاهزة للأكل اثناء التنقل؛ و خيارات قائمة على المنتجات الطازجة المعبأة لتجعل من تناول الطعام الصحي تجربة فريدة و بسيطة. و يتمثل هدفنا في اضفاء النضارة على حياتكم بما يتماشى مع مبادئ دل مونتي الأساسية بابتكار منتجات محل ثقة و فائدة غذائية."

و تابع قائلاً: يمكنكم الحصول على منتجاتنا الجديدة من العديد من المتاجر و سلاسل البيع , و نخص بالذكر منها مركز سلطان و سيفكو و الجمعيات التعاونية و كارفور.

و اختتم السيد المدير العام قائلاً: " نعرب عن سعادتنا بهذا التطور الأخير. سعينا باطلاق مجموعة المنتجات الجديدة من العصائر الطازجة و سلطات الفواكة و الخضار الطازجة أن نلبي احتياجات عملائنا في سوق الكويت و نسعى لنكون جزء جوهري من أسلوب حياتهم الصحية. وبناءً على ذلك, كلما رأيتم فواكهنا و خضراوتنا الطازجة , ستنعمون براحة البال التي تأتي مع اتخاذ خيار صحي. "