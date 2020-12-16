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رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:37 صباحاً
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:32 صباحاً
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 11:26 صباحاً
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 11:24 صباحاً
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 11:24 صباحاً
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
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مساء dmc - د. أسامة طلعت: الفكر الموجود هو التنمية المستدامة وتتم بخطوات ومراحل مدروسة
DMC
DMC
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:01 صباحاً
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