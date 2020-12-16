كتاب وباحثون: ميزانية السعودية تجسد سياسات حكيمة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية

★ ★ ★ ★ ★

أكدوا أن القيادة الرشيدة جعلت التقدم والرقي وصحة المواطن من الأولويات الضرورية

أشاد باحثون وكتاب وإعلاميون بما تحقق في ميزانية العام 2021م من نتائج مبهرة على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي، مجمعين على أن المملكة بقيادتها الرشيدة جعلت التقدم والرقي وصحة المواطن من الأولويات الضرورية.

وأشادوا عبر تصريحات لـ"سبق" بالنجاحات التي تحققت وما تضمنه خطاب سمو ولي العهد عقب إقرار الميزانية من مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد على الرغم من جائحة كورونا التي أضعفت الاقتصاد العالمي وأثرت على الكثير من المجالات نجد أن المملكة ولله الحمد استطاعت تجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر، ولم تتوقف المشروعات التنموية بل واصلت استمراريتها وإنجازها ما يؤكد نجاح السياسة الحكيمة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوزها بكل اقتدار للوصول إلى بر الأمان.

وأضاف "المرشد" يأتي ذلك خلاف ما قدمته المملكة من دعم للقطاع الخاص وتأمين العلاج المجاني للمواطن والمقيم ومخالفي نظام الإقامة.

ومضى يقول: كما قامت المملكة بأدوار مهمة في الاقتصاد العالمي خلال هذا العام من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين وما حققته من نجاح وبالأخص فيما يتعلق بجائحة كورونا حيث تم ضخ أكثر من ٢١ مليار دولار من قِبل دول المجموعة لتجاوز هذه الجائحة العالمية نصيب المملكة منها ٥٠٠ مليون كما تم تعليق ديون الدول الفقيرة وغيرها من إنجازات تحسب للمملكة.

من جانب آخر أكدت خبيرة الاتصال المؤسسي والإعلام المصرفي الأستاذة صيغة الشمري ‏⁧أن ‫ميزانية 2021⁩ توفر كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة ⁧‫#كوفيد_19⁩ والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي.

وأضافت "الشمري" أن الميزانية تعزز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية أخرى أكد الإعلامي محمود حميد أن ميزانية المملكة حملت في طياتها بشارات التقدم والنماء في ظل الظروف الراهنة إلا أن المملكة ثابتة في نموها الاقتصادي بظل قيادتها الطموحة ورؤيتها العالمية، داعيًا الله أن تكون ميزانية خير وبركة، وحفظ قيادتنا من كل سوء ومكروه، وأعانهم لنهضة البلاد وخدمة العباد.

وأكدت الأكاديمية نوف النصار بدورها أن الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطن وكل وسائل السلامة والصحة له، منوهةً بمضامين كلمة سمو ولي العهد عقب إقرار الميزانية والتي تبعث في النفوس الطمأنينة أن هذا الوطن مبارك برجاله وقيادته الحصيفة ورؤيته الثاقبة.

وقالت "النصار" بعد انقضاء هذا العام ونحن نخرج من جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم تقف السعودية بميزانية تدير دفة اقتصادنا بكل تمكن، مبينة أن قيادتنا ممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله حرصت في مواجهة أصعب الظروف لنخرج من هذه الجائحة بانتصار في ظل الرؤية التي تعبد الطريق أمام تقدم هذا البلد العظيم.

ميزانية 2021