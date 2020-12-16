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تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

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مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 122609 من بينهم 105450 متعافيًا

مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالات من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و 6966 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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