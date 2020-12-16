8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة والشرقية والشمالية ومكة المكرمة وعسير والجوف وجازان والباحة).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والجبيل والخبر والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وأصدر المركز أربعة تنبيهات لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة وخليص ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وأضم والطائف وميسان والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

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