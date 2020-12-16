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الصحة العالمية توجه نصيحة لمنع فرض حظر تجوال لكورونا مجددًا

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الصحة العالمية توجه نصيحة لمنع فرض حظر تجوال لكورونا مجددًا الصحة العالمية توجه نصيحة لمنع فرض حظر تجوال لكورونا مجددًا

مصراوي Masrawy

12:06 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن لا يزال علينا تتبُّع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأضاف المكتب الإقليمي للمنظمة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنَّ "اكتشاف المصابين بمرض كوفيد-19 في وقت مبكر يمكن أن يساعد على منع المرض من الانتشار أكثر في المجتمع والتسبُّب في فرض حالة حظر الخروج مرة أخرى".

وتابع: "المخالطون سيكونون شاكرين لتنبيههم، وسيتصرفون بناءً على ذلك".

وأوضحت المنظمة أن تتبع المخالطين ينمي مهارات العاملين في مجال الرعاية الصحية وقدراتهم لمواجهة الفاشيات المستقبلية التي قد تكون لها آثار أفدح.

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