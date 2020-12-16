أخبار عاجلة

تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كتاب وباحثون: ميزانية تجسد سياسات حكيمة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية

Print
كتاب وباحثون: ميزانية السعودية تجسد سياسات حكيمة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية كتاب وباحثون: ميزانية تجسد سياسات حكيمة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية
أكدوا أن القيادة الرشيدة جعلت التقدم والرقي وصحة المواطن من الأولويات الضرورية

كتاب وباحثون: ميزانية السعودية تجسد سياسات حكيمة تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية

أشاد باحثون وكتاب وإعلاميون بما تحقق في ميزانية العام 2021م من نتائج مبهرة على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي، مجمعين على أن المملكة بقيادتها الرشيدة جعلت التقدم والرقي وصحة المواطن من الأولويات الضرورية.

وأشادوا عبر تصريحات لـ"سبق" بالنجاحات التي تحققت وما تضمنه خطاب سمو ولي العهد عقب إقرار الميزانية من مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد على الرغم من جائحة كورونا التي أضعفت الاقتصاد العالمي وأثرت على الكثير من المجالات نجد أن المملكة ولله الحمد استطاعت تجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر، ولم تتوقف المشروعات التنموية بل واصلت استمراريتها وإنجازها ما يؤكد نجاح السياسة الحكيمة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوزها بكل اقتدار للوصول إلى بر الأمان.

وأضاف "المرشد" يأتي ذلك خلاف ما قدمته المملكة من دعم للقطاع الخاص وتأمين العلاج المجاني للمواطن والمقيم ومخالفي نظام الإقامة.

ومضى يقول: كما قامت المملكة بأدوار مهمة في الاقتصاد العالمي خلال هذا العام من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين وما حققته من نجاح وبالأخص فيما يتعلق بجائحة كورونا حيث تم ضخ أكثر من ٢١ مليار دولار من قِبل دول المجموعة لتجاوز هذه الجائحة العالمية نصيب المملكة منها ٥٠٠ مليون كما تم تعليق ديون الدول الفقيرة وغيرها من إنجازات تحسب للمملكة.

من جانب آخر أكدت خبيرة الاتصال المؤسسي والإعلام المصرفي الأستاذة صيغة الشمري ‏⁧أن ‫ميزانية 2021⁩ توفر كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة ⁧‫#كوفيد_19⁩ والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي.

وأضافت "الشمري" أن الميزانية تعزز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية أخرى أكد الإعلامي محمود حميد أن ميزانية المملكة حملت في طياتها بشارات التقدم والنماء في ظل الظروف الراهنة إلا أن المملكة ثابتة في نموها الاقتصادي بظل قيادتها الطموحة ورؤيتها العالمية، داعيًا الله أن تكون ميزانية خير وبركة، وحفظ قيادتنا من كل سوء ومكروه، وأعانهم لنهضة البلاد وخدمة العباد.

وأكدت الأكاديمية نوف النصار بدورها أن الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطن وكل وسائل السلامة والصحة له، منوهةً بمضامين كلمة سمو ولي العهد عقب إقرار الميزانية والتي تبعث في النفوس الطمأنينة أن هذا الوطن مبارك برجاله وقيادته الحصيفة ورؤيته الثاقبة.

وقالت "النصار" بعد انقضاء هذا العام ونحن نخرج من جائحة كورونا التي أثرت على العالم تقف بميزانية تدير دفة اقتصادنا بكل تمكن، مبينة أن قيادتنا ممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله حرصت في مواجهة أصعب الظروف لنخرج من هذه الجائحة بانتصار في ظل الرؤية التي تعبد الطريق أمام تقدم هذا البلد العظيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

شبكة عيون الإخبارية