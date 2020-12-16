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رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة

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رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة

مصراوي Masrawy

12:09 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

شدد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك على ضرورة وحدة قوى الثورة لضمان الوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها، مؤكدا حرص الانتقالية على الاستماع إلى كل ما من شأنه أن يحقق التوافق بين المكونات الثورية كافة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء التقى مع ممثلين لعدد من الأحزاب وقوى الثورة بقيادة محمد وداعة ممثل حزب "البعث" السوداني، وأزهري الحاج ممثل حركة لجان المقاومة (حلم)، وشهاب ابراهيم ممثل حزب "التحالف الوطني السوداني" وأسامة عمر ممثل "تجمع الأجسام المطلبية".

وأوضح محمد وداعة، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنهم زاروا رئيس الوزراء، بغرض تهنئته بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وللتداول حول مختلف القضايا السياسية التي تخص تحالف "الحرية والتغيير"، ومن ضمنها دعم موقف مجلس الوزراء من مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، من حيث التكوين والصلاحيات، كما قدموا رؤيتهم لحل إشكالية تمثيل قوى الثورة في الفترة الانتقالية بما لذلك من أهمية.

ومن جانبه، أشار أزهري الحاج إلى أنهم نقلوا لرئيس مجلس الوزراء رؤيتهم حول الوضع الراهن بالبلاد، بما يعزز قيم ثورة ديسمبر في التعبير السلمي والحضاري كحق أصيل لجميع المواطنين، خصوصاً وأن البلاد تستشرف الذكرى الثانية للثورة، والذكرى الـ65 للاستقلال، بالإضافة إلى تطرِقهم إلى أهمية حماية المتظاهرين في المسيرات السلمية، مضيفا أن رد رئيس الوزراء كان ايجابيا على ما طُرِح.

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