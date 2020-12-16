أخبار عاجلة

تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: سيتلقى لقاح كورونا بعد موافقة الفريق الطبي

Print
البيت الأبيض: ترامب سيتلقى لقاح كورونا بعد موافقة الفريق الطبي البيت الأبيض: سيتلقى لقاح كورونا بعد موافقة الفريق الطبي

مصراوي Masrawy

11:57 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، سيشجع الأمريكيين على أخذ لقاحات كورونا، وسيتلقى اللقاح بنفسه بمجرد أن يقرر فريقه الطبي أنه الأفضل.

وقالت ماكناني للصحفيين في إفادة موجزة بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الجمهوري أراد أن يظهر أن الأمريكيين المعرضين للخطر هم الأولوية القصوى لتلقي اللقاحات.

وأشارت ماكناني إلى أن بعض موظفي الأمن القومي المهنيين سيحصلون على اللقاحات لضمان استمرارية الحكوم، إلى جانب مجموعة صغيرة جدًا من كبار مسؤولي الإدارة بهدف زرع ثقة في المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

شبكة عيون الإخبارية