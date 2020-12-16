مصراوي Masrawy
12:01 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
كتب - علاء عمران:
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام، مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.