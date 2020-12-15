العثور على بقايا جثة متحللة جوار ترعة بكفرالشيخ

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

تكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفرالشيخ جهودها لكشف لغز العثور على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية ناحية قرية السخاوي الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم.

تلقى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بلاغًا من شيخ بلد قرية الفقهاء الشرقية، التابعة لمركز سيدي سالم، بعثور أحد الأهالي من رعاة الأغنام، ويدعى "ش.ا"، 41 عاما، على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية.

تبين من تفاصيل البلاغ أن راعي الأغنام أثناء مروره جوار ترعة عويسة بناحية قرية السخاوي الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء الشرقية بمركز سيدي سالم، نبش في شوائب ناتج أعمال تطهير على حافة الترعة، للحصول على بطانية مدفونة في ذلك الناتج، فوجد بقايا الجثة، عبارة عن جمجمة، وقفص صدري، وبعض من رفات العظام، ومعها ملابس داخلية.

انتقل رجال الشرطة، لإجراء المعاينة اللازمة، فيما جرى نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بناء على قرار من النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.