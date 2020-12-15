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"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:24 صباحاً
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:24 صباحاً
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
"الإسكان": تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:22 صباحاً
مراحل التطعيم بلقاح كورونا الصينى وطريقة التسجيل
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:20 صباحاً
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لعلهم يفقهون - 5 سور من القرآن بدأت بالحمد.. تعرف عليهم من الشيخ رمضان عبد المعز
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DMC
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 07:52 مساءً
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