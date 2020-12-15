أخبار عاجلة

"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
"الإسكان": تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة -
مراحل التطعيم بلقاح كورونا الصينى وطريقة التسجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: الله تعالى افتتح الخلق بالحمد والخاتمة بالحمد

  • DMC
  • 63
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

محمود حميدة: بروح لدكاترة نفسييين وبنتي قالت عليا إني راجل"مسخرة" ووفاء الكيلاني تصدمه "إنت بطئ أوي"

محمود حميدة: بروح لدكاترة نفسييين وبنتي قالت عليا إني راجل"مسخرة" ووفاء الكيلاني تصدمه "إنت بطئ أوي"

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" إضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" إضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - هاتفياً د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر يشرح ظاهرة "الجاثوم"

مساء dmc - هاتفياً د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر يشرح ظاهرة "الجاثوم"

شبكة عيون الإخبارية