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الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل

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الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل

المدينة نيوز :-  قال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة الأحد، إنه سيجري حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل 2021.

وفي حديثه عن الآبار المنتجة قال الخصاونة في تصريح لـ"المملكة" إنه "يجب التركيز على الدراسات فيها حتى نستطيع معرفة تقييم القدرات المخزونية بشكل عام لذلك من الصعب أن نعطي الآن حجم الكميات لكنها مبشرة جدا."

وأضاف الخصاونة أنه بعد أسبوع سيجري الإنتقال بالعمل لموقع بئر 52 لإكماله وهو محفور أصلا بعمق 1200 متر.

وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي أنتجتها شركة البترول الوطنية منذ تأسيسها عام 1995، وحتى نهاية عام 2017 نحو 229 مليار قدم مكعّب.

وبلغ إنتاج حقل الريشة سابقا 30 مليون قدم مكعّب يوميا، لكنها تراجعت إلى 9 ملايين، ومن ثم ارتفعت بفضل البئر 48 إلى 16 مليونا تشكل 5% من معدل استهلاك الأردن اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعّب.

وكان وزارة الطاقة قالت إن عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، فيما تتواصل عمليات الاستكشاف والحفر في الآبار 50 و51 و52 في الحقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما قبل البئر 53 نحو 19 مليون قدم مكعّب من الغاز يوميا، علما بأن الاستهلاك اليومي للمملكة يبلغ نحو 350 مليون قدم مكعّب.

وبحسب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 فإن الهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح (48.5%) عام 2030، مقارنة بـ(15%) عام 2019.

كما تركز الاستراتيجية على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي في المناطق المفتوحة للاستكشاف، وتبقي على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة لضمان أمن التزود بالطاقة، على أن يتم تقييم البدائل الممكنة لاستبدال الوحدة الغازية العائمة ببدائل أخرى أقل كلفة.

جي بي سي نيوز

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