البحرين ولبنان يدينان استهداف سفينة لنقل الوقود بقارب مُفخخ بجدة

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أكدا تضامنهما مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها

أكدت الخارجية البحرينية أن العدوان الإرهابي على سفينة نقل الوقود بجدة، يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وتفصيلاً، أعربت الخارجية البحرينية عن موقف بلادها الداعم للمملكة العربية السعودية والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.

وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، معبّرة عن شجبها لاستهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطول حرية الملاحة الدولية.

وأعربت الوزارة اللبنانية في بيان لها عن تضامنها مع المملكة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها.