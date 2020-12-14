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30 وفاة و2339 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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30 وفاة و2339 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 30 وفاة و2339 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2339) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (910) في محافظة العاصمة عمّان.
- (579) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا.
- (249) في محافظة البلقاء.
- (160) في محافظة الكرك.
- (132) في محافظة الزرقاء.
- (115) في محافظة العقبة.
- (64) في محافظة الطفيلة.
- (59) في محافظة مأدبا.
- (36) في محافظة عجلون.
- (16) في محافظة معان، منها (11) في البترا.
- (13) في محافظة جرش.
- (6) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (259,614) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (37,782) حالة.
- سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3365) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1206) حالات.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (961) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (325) بنسبة إشغال (36%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5123) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (218,467) حالة.
- تمّ إجراء (18,712) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,829,006) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.5%).

 

جي بي سي نيوز

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