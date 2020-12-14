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"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
بجامبسوت أحمر وشال أسود.. إيمان تخطف الأنظار في احتفالية صبحي
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
بالأسود والتركواز.. لبلبة بإطلالة أنيقة في احتفالية محمد صبحي
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
"البيئة والمسطحات" تضبط 7 أطنان أدوية بيطرية مجهولة المصدر
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
إحالة عاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:57 مساءً
جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:49 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:42 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:42 مساءً
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 09:42 مساءً
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مساء dmc - تحذير من هيئة الأرصاد لأصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة
DMC
DMC
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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