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قمة ثلاثية تجمع الملك والسيسي وصالح في بغداد العام المقبل

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قمة ثلاثية تجمع الملك والسيسي وصالح في بغداد العام المقبل قمة ثلاثية تجمع الملك والسيسي وصالح في بغداد العام المقبل

جى بي سي نيوز : - أعلنت وكالة الانباء العراقية "واع"، السبت، أن العاصمة العراقية بغداد ستحتضن قمة ثلاثية تضم جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس المصري عبد الفتاح في الربع الأول من العام المقبل.

وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، في بيان السبت، إن "المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة، شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".

وأكد على "انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة".

ولفت إلى أن "المجلس أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات".

ومن جهته أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على عقد القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، وفق وسائل اعلام مصرية.

وشدد مدبولي على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

جي بي سي نيوز

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