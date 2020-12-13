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وزيرا دفاع وأرمينيا يبحثان الوضع في قره باغ

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وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يبحثان الوضع في قره باغ وزيرا دفاع وأرمينيا يبحثان الوضع في قره باغ

مصراوي Masrawy

12:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020

موسكو- أ ش أ:

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأحد، في موسكو، مع نظيره الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان، الوضع في إقليم قره باغ، وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وذكر المكتب الصحفي للإدارة العسكرية الأرمينية - في بيان اليوم أوردته قناة " اليوم" - "أن القوات الأذربيجانية تمكنت من الدخول إلى قرية إن تاهر وكذلك الاقتراب من قرية ختسابيرد.. ونتيجة لذلك فقد أصيب 6 أشخاص أرمن بجروح".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت، رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة - أنه "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت بقره باغ".

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، القوات الأذربيجانية باستئناف عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب "قره باغ"، فيما حملت باكو الجانب الأرميني المسؤولية عن خرق الهدنة.

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