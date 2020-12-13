أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في مرحلة حاسمة.. و"لا مجال للتراجع"

Print
كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في مرحلة حاسمة.. و"لا مجال للتراجع" كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في مرحلة حاسمة.. و"لا مجال للتراجع"

مصراوي Masrawy

12:09 م الأحد 13 ديسمبر 2020

سول- (د ب ا):

طالب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الأحد، ببذل كل الجهود لوقف تفشي في البلاد، قائلا إن المعركة ضد فيروس كورونا في " مرحلة حاسمة".

وقال مون خلال اجتماع طارئ في مقر الهيئة المركزية المعنية بإجراءات مواجهة الكوارث والسلامة في سول "لا مجال للتراجع"، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقد ترأس مون الجلسة الطارئة التي استمرت لساعات، عقب أن أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال مون إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا " أكبر أزمة فيروس كورونا على الإطلاق".

ويشار إلى أنه ما لم تتمكن السلطات من وقف ارتفاع حالات الاصابة " خلال الوقت الحالي"، سوف يتعين عليها دراسة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف مون أنه من الصعب تخيل الألم والضرر الذي سوف يلحق بالمواطنين لدى تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

وناشد أفراد الأطقم الطبية ومسؤولي قطاع الرعاية الصحية والمواطنين ببذل قصارى جهدهم مجددا، على الرغم من شعورهم بالارهاق من مكافحة الفيروس لفترة طويلة.

وطالب والسلطات المحلية والقطاع الخاص بتوفير الأسرة والمنشآت الصحية للمصابين بفيروس كورونا في ظل التقارير التي تفيد بتعرض المنشآت الطبية لضغوط.

وقال "هذه نقطة فاصلة قبل استخدام اللقاح والعلاج"، مضيفا: "حتى يحين ذلك الوقت، التباعد الاجتماعي هو أقوى لقاح وعلاج. تعزيز التباعد الاجتماعي للمستوى الثالث هو أخر وسيلة نستخدمها".

وناشد المواطنين الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الحالية والابتعاد عن الخروج ولقاء الأخرين خلال هذا " الوضع الطارئ".

وينص المستوى الثالث على إغلاق جميع المنشآت المغلقة والمفتوحة تقريبا، ماعدا المنشآت الضرورية.

وكما يشمل حظر كل الفعاليات الرياضية وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد وتوسيع نطاق عملية العمل من المنازل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

شبكة عيون الإخبارية