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في أول ساعة فقط.. تخصيص 65% من شقق مطار إمبابة "الحجز بالأسبقية"

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في أول ساعة فقط.. تخصيص 65% من شقق مطار إمبابة "الحجز بالأسبقية" في أول ساعة فقط.. تخصيص 65% من شقق مطار إمبابة "الحجز بالأسبقية"

مصراوي Masrawy

12:37 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، صباح الأحد، إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق المرحلة الأولى من منطقة أرض مطار امبابة.

ويتم الحجز الإلكتروني لـ 820 وحدة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (www.hdb-reservation.com)، ويستمر الحجز حتى يوم 15 ديسمبر الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بوزار الإسكان، أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها خلال أول ساعة من إتاحة الحجز الإلكتروني وصل لـ520 وحدة، ويتبقى 300 وحدة دون حجز حتى الآن، والتي تمثل 65% من الوحدات المتاحة للحجز.

وبدأ سداد جدية الحجز يوم 20 نوفمبر الماضي، بفروع بنك التعمير والإسكان، والذي يصل لـ50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

وتتنوع المساحات داخل شقق مطار امبابة حيث تبدأ من 83 مترا وحتى 100 متر، وبتطبيق نظام السداد على وحدة بمساحة 90 مترا يكون ثمنها على النحو التالي:

سعر المتر موحد لكل المساحات بـ 4940 جنيه، حيث يصل سعر الـ90 مترا لـ 444 ألف و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألف و 819 جنيه.

وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوى 27 ألف جنيه،، اما لو على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه ولو على 7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.

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