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ضبط أكاديمية وهمية لت.ويز المحررات الرسمية فى عابدين

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ضبط أكاديمية وهمية لت.ويز المحررات الرسمية فى عابدين ضبط أكاديمية وهمية لت.ويز المحررات الرسمية فى عابدين

مصراوي Masrawy

12:57 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب أكاديمية وهمية لتزوير المحررات الرسمية فى عابدين بالقاهرة.

كانت وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بمزاولة صاحب أكاديمية وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ وبصحبته 4 أشخاص، عثر بحوزته على عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات، خطابات تعيين وكارنيهات وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات، عدد من بطاقات تحقيق الشخصية بوظائف مختلفة ، طابعين، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 6 حوالات باسم المتهم الأول بمبالغ مالية، دفاتر إيصالات استلام نقدية.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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