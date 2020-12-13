نفذوا 3 عمليات.. أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة المجوهرات من المنازل

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، 4 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لتخصصهم فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واعترف المتهمون أمام رجال الأمن، بارتكاب 3 حوادث، وضبط بإرشادهم كافة المسروقات المستولى عليها؛ مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، مضبوطات أخرى في مساكنهم، ولدى عميلهم "سيء النية"، يعمل صائغ، ومقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.