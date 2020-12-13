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أبرزها "دواجن وخبز".. تضبط 1266 قضية خلال 24 ساعة

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أبرزها "دواجن وخبز".. التموين تضبط 1266 قضية خلال 24 ساعة أبرزها "دواجن وخبز".. تضبط 1266 قضية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشملت جهود الحملة، عن ضبط 6 طن "دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود في ضبط 2 طن "مصنعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد"، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن"بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة،

وضُبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة البحيرة؛ لمخالفته تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار واستيلائه على مبلغ1٫427٫703 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما.

وضبطت الأجهزة الأمنية المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة؛ لتجميعه 1٫2 طن "سكر تموينى"، 450 عبوة "زيت تموينى" مخصصين رابطًا على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بــ 17400 جنيهًا، وضبط 3٫777 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 228 عبوة "منشطات " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون مستندات مجهولة المصدر مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط 5 طن "ورق كرتون" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫700 عبوة "كرتونية فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائي"، 4 ماكينات تصنيع أدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع للمصانع غير المرخصة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لانتاج الكرتون "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وضُبط 6٫7 طن "أسمدة زراعية" مدون عليها "نترات نشادر، كبريت زراعي "بدون مستندات مجهولة المصدر"؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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