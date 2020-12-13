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ضبط 5060 سائقًا لم يرتدوا كمامات و تحرير 475 مخالفة لقرارات الغلق

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ضبط 5060 سائقًا لم يرتدوا كمامات و تحرير 475 مخالفة لقرارات الغلق ضبط 5060 سائقًا لم يرتدوا كمامات و تحرير 475 مخالفة لقرارات الغلق

مصراوي Masrawy

12:35 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 475 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وقرار الغلق.

واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5060 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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