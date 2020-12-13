تحرير 5103 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5103 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 191 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 45 مخالفة شروط التراخيص، 45 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.