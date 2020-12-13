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الأمن العام يضبط 204 قطعة سلاح ناري و266 قضية مخدرات

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الأمن العام يضبط 204 قطعة سلاح ناري و266 قضية مخدرات الأمن العام يضبط 204 قطعة سلاح ناري و266 قضية مخدرات

مصراوي Masrawy

12:29 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 204 قطعة سلاح ناري، 266 قضية مخدرات وتنفيذ 78412 حكم قضائي متنوع.

وقبضت قوات الامن على 5 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهمًا ارتكبوا 23 حادث متنوع، و29 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و321 دراجة نارية مخالفة وإعادة 12 دراجة نارية، وضبط 24372 مخالفة مرورية متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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