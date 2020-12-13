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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 3 ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – مضبوطات أخرى) بمساكنهم ولدى عميلهم (صائغ).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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