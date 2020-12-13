ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

مصراوي Masrawy
12:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020
كتب - علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – مضبوطات أخرى) بمساكنهم ولدى عميلهم (صائغ).
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.