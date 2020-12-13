بنك التنمية يوقع اتفاقية لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي زود

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تهدف إلى توسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك المناسب له

أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع القطاع المصرفي، لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي منتج زود الادخاري.

وتهدف الاتفاقية مع بنك الجزيرة والبنك السعودي الفرنسي لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له.

ويعد منتج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها عام 2018 تزامناً مع يوم الادخار العالمي 31 أكتوبر، سعياً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030 برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها 6% إلى 10%، حيث يأتي البرنامج كإحدى مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى تحقيق الركائز الأساسية للبنك من خلال تشجيع نمو الادخار، وتحسين الثقافة المالية، والادخار الأسري، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تساعد على تعزيز الوعي المالي.

ويتميز البرنامج بتقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، ولاقى المنتج إقبالاً من قِبل عملاء التمويل الاجتماعي وكذلك الأسر المنتجة، تجاوز عدد مشتركيه 71 ألف مشترك، فاقت مجموع مدخراتهم 200 مليون ريال.بنك التنمية الاجتماعية